Educação realiza ato por reposição no Dia do Professor

Os profissionais da educação do Rio Grande do Sul marcaram para esta sexta-feira, Dia do Professor, um ato público para exigir 47,82% de reposição salarial - o que corresponde às perdas acumuladas ao longo de sete anos de salários congelados.

O início da mobilização está previsto para as 9h30min, em frente ao IPE Saúde, em Porto Alegre. Às 11h, os professores e funcionários de escolas seguem em caminhada até o Palácio Piratini. O Cpers Sindicato tem protestado todas as terças-feiras de manhã em frente à sede do Executivo gaúcho para pressionar o governo pela recomposição salarial.