Entidades propõem a criação de três unidades regionais de saneamento

Depois de formarem um grupo para estudar a regionalização do saneamento básico no Rio Grande do Sul, o Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias Hidrográficas (FGCBH), Sindicato dos Engenheiros (Senge), Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) e Associação dos Municípios do Vale dos Sinos (Amvars) apresentaram uma proposta sobre o tema. A ideia é que cada uma das três regiões hidrográficas do Estado (Uruguai, Guaíba e Litorânea) sejam convertidas em unidades regionais de saneamento. Conforme o novo Marco Legal do Saneamento, a regionalização deve ser implementada até 31 de dezembro deste ano.

Embora a proposta preveja a criação de três unidades regionais - uma para cada bacia - os municípios poderiam formar subunidades dentro de cada uma delas. Para isso, bastaria que os prefeitos apresentassem estudos e critérios de sustentabilidade econômico-financeiro, para assegurar o atendimento de todas as disposições da nova Lei do Saneamento Básico.

O coordenador-geral do Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias Hidrográficas, Júlio Salecker, explica que a proposta de transformar as três regiões hidrográficas em Unidades Regionais de Saneamento tem um sentido técnico, pois a água corre em bacias. "A água corre em bacias. O movimento, a dinâmica da água, se dá nas bacias hidrográficas. A natureza da água, dos mananciais, não respeita divisas políticas e administrativas. Assim, os planos de bacias precisam ser respeitados", observa.

A proposta das entidades também prevê que, na administração das unidades regionais, o Estado vai ter 30% do poder de decisão e os municípios, 70%. Além disso, a proposição também garante a participação de representantes da sociedade civil na sua instância deliberativa, através de representação de Comitês de Bacia Hidrográfica constituintes de cada região hidrográfica.

Segundo o presidente do Senge, Cezar Henrique Ferreira, a regionalização precisa ser realizada considerando o conjunto de aglomerados urbanos existentes. "A população, as cidades onde vivem, precisam ter relevância nesse debate", defendeu.

"A proposta que transforma as três regiões hidrográficas em Unidades Regionais de Saneamento também preserva a autonomia constitucional dos municípios no que se refere à prestação do serviço de saneamento, uma vez que são os municípios os titulares do saneamento, não o Estado. Além disso, a nova proposta sugere na governança interfederativa e valorização dos municípios", destaca o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi (PDT), presidente da Amvars.

Além da proposta das entidades, há outras duas propostas de regionalização tramitando na Assembleia. Uma abarca dois projetos apresentados pelo governo do Estado - que dividem o Estado em quatro unidades regionais de saneamento. Uma delas abarca os 317 municípios atendidos pela Corsan; as outras três unidades separam os demais municípios gaúchos.

A outra é de autoria do presidente do Legislativo, Gabriel Souza (MDB), que divide os municípios em apenas dois blocos: o das cidades atendidas pela Corsan e o não atendidos pela companhia. Além disso, essa proposta inclui os 23 comitês das bacias hidrográficas na estrutura administrativa das unidades regionais. Nesse projeto, as decisões serão tomadas pelos comitês (cujo voto vai ter peso de 20%), Estado (30%) e municípios (50%). Também são permitidos subdivisões dentro das unidades regionais de saneamento.