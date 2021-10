Definidos nomes para a subcomissão do piso regional

Depois de criar uma subcomissão para debater o salário-mínimo regional no Rio Grande do Sul, a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa indicou os parlamentares que irão integrar o colegiado composto por quatro membros: Fernando Marroni (PT), Eric Lins (DEM), Zé Nunes (PT) e Luiz Fernando Mainardi (PT). Mainardi será o relator do grupo.