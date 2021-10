BRDE aposta em diretrizes contra corrupção

Próximo de completar o seu mandato de um ano à frente da gestão do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a diretora-presidente, Leany Lemos, destaca as mudanças realizadas desde a sua posse em dezembro do ano passado. Dos 10 meses de trabalho, quatro foram para revisar os programas e linhas de crédito, que, segundo ela, não eram reavaliados há 20 anos.

Novidades como a "BRDE sustentabilidade ambiental" e a "Empreendedoras", englobam as novas diretrizes de uma instituição financeira que se volta para as pautas ambientais e sociais além da sua raiz na promoção do agro. Tendo realizado 2 mil operações de crédito até setembro, o banco já ultrapassou a marca do que foi disponibilizado durante todo o ano de 2020. Os números fazem parte do fomento à recuperação das pequenas e médias empresas.

Outro marco no ano sexagenário da instituição, é a entrada do BRDE no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), promovido pelo governo federal e que busca através de alguns mecanismo norteadores chegar a um marco zero de suscetibilidade das instituições públicas do País.

Jornal do Comércio - A senhora assumiu a presidência do BRDE praticamente no ano em que a instituição completa 60 anos. Em sua opinião, em que momento está o banco e como olhar para o futuro?

Leany Lemos - Os 60 anos representam uma consolidação histórica de um banco que cumpriu ao longo das décadas o apoio ao desenvolvimento especialmente da agroindústria. Estive na Mercopar, e também, visitando clientes na serra gaúcha e é uma pujança. Boa parte disso foi construída com o apoio do BRDE. Mas de fato, o futuro ao mesmo tempo que ele é promissor, ele é desafiante. O mundo tem se transformado rapidamente, a mudança tecnológica englobada neste último ano afetou a todos, inclusive o mercado financeiro. Temos algumas demandas pela frente, acho que uma delas (talvez a mais relevante) é estar conectado à pauta global de desenvolvimento sustentável. A COP-26 (26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) acontece daqui uns dias e tem como discussão o tipo de desenvolvimento. O desafio está em olhar para as carteiras de crédito e os contratos, medindo os impactos ambientais, sociais e climáticos. O próprio Banco Central (BC) tem estimulado a descarbonização da economia. Isso faz as instituições questionarem qual o tipo de investimento deve-se financiar. O segundo ponto é se adaptar ao modelo de crédito, tendo em vista as mudanças do mercado com a tecnologia.

JC - E os programas de financiamentos do BRDE?

Leany - Passamos quatro meses refazendo toda a matriz dos nossos programas e linhas de crédito, já fazia uns 20 anos que não era feito. Essa revisão deixa claro os novos compromissos que temos assumido. Então, criamos o "BRDE sustentabilidade ambiental" que vai financiar toda a parte de saneamento, resíduo sólido, tratamento de água e agricultura de baixo carbono. No aspecto de desenvolvimento social, criamos alguns programas, como o "Empreendedoras", específicos para mulheres, assim com um específico para jovens. Outro programa importante é o da energia renovável que temos a ideia de reforçar, já temos participação do financiamento de pequenas hidrelétricas, de fotovoltaicas e no passado já financiamos mais as eólicas. Voltamos à nossa disposição para ampliar a vocação de um banco de infraestrutura que valoriza a energia renovável e a eficiência energética. Reforçando sempre a nova economia, a inovação, a economia criativa, o turismo para a Região Sul. A gente está redirecionando sem perder a tradição, a ligação com o agro. Mas sem dúvidas, ele também não é mais o mesmo, conectado à indústria 4.0.

JC - Como está a recuperação econômica no Sul?

Leany - O pior da crise sanitária está passando, mas o da econômica ainda não, nós tivemos duas crises diferentes que se somaram. A de 2015 e 2016, que foi uma crise econômica com uma recessão de mais de sete pontos percentuais. Quando a pandemia chegou ainda não tínhamos recuperado o PIB, ele estava em recuperação. O vírus foi um choque exógeno, vindo de uma crise de saúde totalmente nova. Mas, a economia gaúcha está se recuperando muito bem, com uma super safra, beneficiada pelo preço das commodities. Os três estados que o BRDE atua são agroexportador, então isso ajuda a economia.

JC - E os pequenos e médios negócios?

Leany - Houve um reforço de capital de giro para as empresas. Ampliamos a oferta de microcrédito (até R$ 20 mil), e também o crédito de pequeno valor (até R$ 200 mil). Disponibilizamos muitas contratações não só diretamente, mas através de parceiros: transfere-se os recursos para as cooperativas e elas administram o recurso para os cooperados. Seguimos aumentando esse volume. A maior parte dos empregos é gerada por esses pequenos, agora quem alavanca mesmo o desenvolvimento são as empresas maiores, desse modo é preciso ponderar para abranger tudo. Neste ano, já disponibilizamos mais crédito até setembro do que no ano passado inteiro, já foram contratadas mais de 2 mil operações.

JC - Do que se trata o PNPC à corrupção e por que o BRDE aderiu?

Leany - O Tribunal de Contas da União (TCU) lidera esse programa que foi uma iniciativa do governo federal para melhorar os padrões de governança e integridade da gestão pública, da gestão de risco e do controle interno. O BRDE é regulado pelo Banco Central, então já seguimos uma série de normativas e soluções que trazem diretivas de como devemos funcionar. O BC é extremamente rígido, tem uma série de normas sobre lavagem de dinheiro e corrupção. O PNPC envolve as instituições de controle de todo o País, os tribunais de contas e os gestores públicos. O viés desse programa é preventivo, envolvendo todas as esferas, os poderes e seus colaboradores. O BRDE tem uma trajetória muito tranquila em relação a isso, mas discutimos enquanto diretoria e consideramos relevante participar porque somos um banco público, e se tem uma rede nacional fazendo esse movimento é importante reafirmar o caminho da ética, da transparência e da qualidade na gestão.

JC - O que faz o PNPC?

Leany - O programa funciona de forma preventiva. Com isso, é feito um mapeamento de suscetibilidade. Existe uma ferramenta específica regulamentada pelo TCU que orienta para as boas práticas internacionais. A partir disso, há o indicativo de melhorias que ajudam a atingir padrões de integridade de alto nível, mediante relatórios, avaliações e planos de ação. Ao aderir, a gente fez uma autoavaliação, referente a cinco mecanismos: prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Além dos currículos dos dirigentes, porque está incluída a questão de boa governança. Consoante a isso o País busca construir o marco zero, capaz de demonstrar o estado atual das suas organizações, diminuindo a suscetibilidade e aumentando o desempenho dos órgãos públicos.