Grupo pede ao Supremo impeachment de Guedes

A Coalizão Direitos Valem Mais, que reúne 200 entidades, protocolou nesta quinta-feira (5) um pedido para que o Supremo Tribunal Federal (STF) remova Paulo Guedes do cargo. O pedido de impeachment não está relacionado à offshore, mas aos supostos crimes de responsabilidade que o ministro teria cometido na pandemia, como não ter incluído no orçamento de 2021 recursos para combater o coronavírus.

Mais cedo, o ministro foi alvo de ato realizado por um grupo de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, na entrada do ministério. Com pés de frango e notas de dólar de mentira com o rosto de Guedes, o grupo protestou contra a inflação da comida e criticou a existência de offshore milionária do ministro em paraíso fiscal.