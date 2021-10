Cpers protocola emenda para garantir reposição salarial do magistério na LOA

O Cpers protocolou na Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (7), proposta de emenda ao texto da Lei Orçamentária Anual (LOA), com o objetivo de inserir a recomposição salarial do magistério na previsão orçamentária de 2022. No início da tarde, a presidente da entidade, Helenir Schürer, oficializou o pedido junto à Comissão de Finanças da Casa. A intenção é garantir a recomposição de 47,82% para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da rede estadual de ensino.

protesto em frente à sede do governo No mês passado, a categoria comandougaúcho, reivindicando reunião com o governador para tratar do reajuste.

Segundo o Cpers, o percentual de 47,82% repõe a inflação entre 2014 e 2021, tratando-se de uma recomposição do valor dos salários, e não um aumento real. Helenir argumenta que os educadores gaúchos estão fazendo a sua parte, mesmo há sete anos sem reposição, e necessitam de valorização. “Há sete anos o Rio Grande do Sul joga seus professores e funcionários de escola para a miséria. Os governos Sartori e Leite se elegeram com o discurso de sempre: educação é prioridade. Mas, na prática, o Rio Grande do Sul prioriza qualquer coisa, menos a educação”, afirmou.

Para a dirigente, a LOA apresenta um cenário de descaso com a educação. “No projeto da LOA para 2022 a função educação diminui 0,3% da sua fatia no orçamento e a previsão de gastos com pessoal também cai 3,3%”, destacou.

Ela enfatizou, ainda, que dados apontam que o Executivo tem recursos para garantir a reposição. “O governo estima um crescimento de 6,9% na arrecadação e maior receita em comparação a 2021. Para os altos salários do TJ, MP e Assembleia Legislativa também há dotação de aumento. Podemos falar também dos R$20 bilhões que o Estado deixa de arrecadar ao ano por conceder isenções fiscais sem qualquer transparência ou dos R$340 milhões ao ano que o governo passou a confiscar dos aposentados da Seduc após as mudanças na Previdência", apontou.

Para o Sindicato, o que falta à gestão estadual é "priorizar a educação". No dia 15 de outubro, para reivindicar "respeito e salário digno", o Cpers realizará um ato em frente ao IPE Saúde, com saída em caminhada até o Palácio Piratini.