CPI da Covid aprova nova convocação de Marcelo Queiroga para depor na comissão

Mirando na reta final dos trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou uma nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou nesta quinta-feira (7) que ainda definirá a data do depoimento - que seria a terceira audiência com o chefe da pasta na CPI. Queiroga está na lista de investigados do colegiado.