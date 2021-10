Vereadores aprovam LDO da Capital para 2022

João Gabriel Pezzini

Os vereadores aprovaram, nesta segunda-feira (4), na ordem do dia da Câmara Municipal de Porto Alegre, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022. O projeto passou com 29 votos a favor e 4 abstenções. A LDO é um instrumento que determina uso de recursos públicos a curto prazo e orienta na elaboração da Lei Orçamentaria Anual (LOA) e o planejamento do Plano Plurianual (PPA).