Leite anuncia antecipação do pagamento do 13º salário

O governador Eduardo Leite anunciou na sexta-feira a antecipação do pagamento do 13º salário do funcionalismo estadual. Desde 2015, o 13º dos servidores estaduais não era pago em dia. Conforme Leite, o 13º de 2021 será quitado em duas parcelas de 50% cada. A primeira, será paga no dia 29 de novembro, e a segunda, no dia 20 de dezembro. "A economia estimada com o pagamento em dia do 13º salário é de R$ 140 milhões somente neste ano. O Estado deixará de pagar esse valor em juros e indenizações pelo atraso no pagamento aos servidores. Desde 2015, o Estado faz o pagamento ao longo do ano seguinte com indenização aos servidores. São seis anos que foi preciso fazer o o parcelamento, pagando quase R$ 700 milhões apenas em indenizações nesse período. Essa economia é importante para abrir espaço para novos investimentos", destacou Leite.