Tribunal Regional Eleitoral gaúcho celebra os 25 anos da urna eletrônica

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul vai celebrar, nesta segunda-feira (4) os 25 anos de utilização da urna eletrônica.

O evento de celebração ocorrerá por vídeo conferência, e será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Escola Judiciária Eleitoral do RS, no Youtube.

A ideia de comemorar os 25 anos do uso da urna foi uma iniciativa do iniciativa do Memorial da Justiça Eleitoral Gaúcha em parceria com a Assessoria de Comunicação Social e a Escola Judiciária Eleitoral, ministro Paulo Brossard de Souza Pinto. O evento contará com a presença do presidente do Tribunal, desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, do ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça e ex-corregedor-geral eleitoral Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite e do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral Carlos Mário da Silva Velloso.

Na ocasião também será lançado a terceira edição do livro O Voto Eletrônico, que conta a história da democracia brasileira até a criação da urna eletrônica.