Bolsonaro admite que é 'zero' a chance de partido Aliança pelo Brasil ser formado

O presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta sexta-feira (1º), que é "zero" a chance do Aliança pelo Brasil sair do papel. Em resposta a um apoiador em frente ao Palácio do Planalto que disse ter assinado a ficha de filiação ao partido, Bolsonaro respondeu: "esquece, é impossível, zero chance de formar o Aliança".

Apoiadores do governo continuam com as articulações para criar o partido, que poderia abrigar Bolsonaro, hoje sem legenda, nas eleições de 2022. Mas o Aliança ainda não conseguiu coletar 492 mil assinaturas válidas necessárias, como determina a lei.

Hoje, Bolsonaro tem convite de siglas como o PP, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o PTB, de Roberto Jefferson. Até o momento, não se decidiu. Questionado nesta sexta por um apoiador sobre para qual legenda poderia migrar, o presidente não respondeu.