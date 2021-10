Ex-vice-governador Cairoli assina filiação no MDB

O ex-vice-governador José Paulo Cairoli assinou nesta quinta-feira (30) a ficha de filiação no MDB, em um evento presencial com as principais lideranças do partido - incluindo os ex-governadores Pedro Simon (1987-1990), Germano Rigotto (2003-2006) e José Ivo Sartori (2025-2018). Cairoli, que saiu do PSD em 2019, foi convidado para se filiar ao MDB por Sartori, de quem foi vice. O auditório do diretório estadual do MDB ficou lotado com lideranças partidárias, que foram dar as boas-vindas pessoalmente.

Em seu discurso, Cairoli admitiu que a participação no governo Sartori foi importante na sua decisão. "Eu era presidente estadual do PSD quando aceitei o convite para ser vice (nas eleições de 2014). Governei (de 2015 a 2018) ao lado do Sartori e de todos vocês. Mesmo sendo de um partido aliado, era extremamente respeitado e bem acolhido. Foi isso que nutriu minha profunda admiração pelo MDB. Por isso, quando o Sartori e o (presidente estadual do MDB) Alceu Moreira fizeram o convite para que eu me filiasse, não poderia dar outra resposta, a não ser aceitar", relatou

O recém-filiado pretende participar dos encontros Caminhos do Rio Grande, em que o MDB colhe sugestões para o plano de governo que o partido vai defender nas eleições de 2022. "Quero contribuir, com a visão do setor produtivo", complementou Cairoli - que já dirigiu a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul).

Ao se pronunciar, Sartori lembrou que, durante a sua gestão, o então vice-governador deixou de lado suas convicções pessoais para adotar a posição do governo. Um desses episódios aconteceu em 2015, quando o governo emedebista encaminhou o projeto de elevação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Apesar de ser contra a elevação de impostos, Cairoli não rompeu com o governo.

"Nem sempre isso ocorre (abrir das posições pessoais, em prol do governo). Muitos se deslumbram e abandonam o projeto coletivo, em nome da vaidade pessoal", destacou Sartori.

O ex-governador também ressaltou que, após não conseguir a reeleição em 2018, quando o governador Eduardo Leite (PSDB) derrotou o emedebista, Cairoli foi quem mais se expôs na defesa do governo Sartori. "Temos um legado juntos, que não é só meu. Também é teu, é do MDB, é do nosso governo. E desde que deixamos o governo, tu foste a voz que falou do nosso legado, pois eu optei por silenciar.", reconhecei Sartori, olhando para o ex-vice.

Simon também comemorou a filiação: "É com muita alegria que trago o meu abraço. És uma pessoa de grande importância e significado. Um exemplo de homem e cidadão, um amigo para todas as horas. Vejo com muita emoção a tua escolha pelo MDB. Esse é um exemplo de que a nossa luta vale a pena, um partido que tem história e autoridade para olhar para frente."

Ao se dirigir a Cairoli, Rigotto disse que "o Estado te deve muito por tudo o que você realizou num Governo que deixou marcas importantíssimas para o Rio Grande do Sul". O prefeito Sebastião Melo também prestigiou a cerimônia de filiação. "Filiação é um estado de espírito e, pelo estado de espírito, você já estava filiado há muito mais tempo. Você foi um vice extraordinário e, como vice que fui, sei que essa não é uma tarefa fácil. Hoje precisamos defender um projeto para o país e a tua chegada é fundamental. Aqui no Rio Grande do Sul, o MDB terá um belíssimo problema para resolver em breve: escolher o nosso candidato a governador. A tua contribuição será essencial."

O congresso estadual do MDB está marcado para 4 de dezembro, quando o partido define o nome que concorrerá ao governo do Estado em 2022.