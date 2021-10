Encontro sobre empreendedorismo reúne autoridades e líderes empresariais

Porto Alegre está aberta para os negócios? Foi o tema de um levantamento realizado pelo vereador Felipe Camozzato (Novo), que ouviu 50 líderes empresariais entre entidades, startups e empreendedores. O material foi apresentando em um encontro presencial no Instituto Caldeira que contou com a presença do vice-prefeito Ricardo Gomes (MDB), o secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo Rodrigo Lorenzoni, os vereadores Ramiro Rosário (PSDB), Comandante Nádia (DEM), Fernanda Barth (PRTB), o deputado estadual Fábio Ostermann (Novo), entre outras autoridades e líderes empresariais, na manhã de quinta-feira (30).

“A gente vem trabalhando na questão da desburocratização e com iniciativas legislativas para tornar a cidade mais competitiva. Se inteirar do sentimento dos empreendedores que atuam no mercado é importante para este movimento”, comenta Camozzato. Entre os pontos destacados que ainda merecem atuação da gestão, estão a carga tributária, a dificuldade de atrair investimentos, a incapacidade de reter talentos e a transformação do turismo como vetor da economia.

Entre os destaques positivos estão a boa qualificação dos profissionais e o ecossistema empreendedor que já está estabelecido na Capital. O vice-prefeito comenta que, a partir do diagnóstico do que pode ser melhorado, o executivo tem trabalho em linhas de ação institucionais para melhorar o ambiente para os negócios, e prevê que até o final do ano as 300 atividades que não precisam de alvará para funcionar passem a ser 799, correspondendo a 80% da atividade econômica da cidade.

“Nós temos 93 mil desempregados em Porto Alegre, o nosso desafio é gerar empreendedorismo e atividade econômica suficiente para gerar emprego para essas pessoas”, reflete Gomes. E ainda fala sobre a ideia de criação de uma agência de captação de investimento, a exemplo do que tem em São Paulo: “A governança seria pública, mas a iniciativa seria da sociedade, e por isso o ambiente empreendedor tem que se envolver para conduzir esse esforço”, comenta.

O secretário Rodrigo Lorenzoni ressaltou que levantamentos como o demonstrado na apresentação auxiliam no trabalho que se inicia com o Comitê Municipal de Desenvolvimento Econômico, criado por decreto pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), na última quarta-feira (29), com o intuito de criar políticas públicas e estratégias de fomento para o segmento.