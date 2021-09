Omar Aziz marca votação do relatório da CPI da Covid para 20 de outubro

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), marcou a votação do relatório final da investigação para 20 de outubro. O cronograma foi anunciado no início da reunião desta quinta-feira (30). O parecer do relator, Renan Calheiros (MDB-AL), deve enquadrar o presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo por atos e omissões na pandemia do novo coronavírus.

Nesta quinta, a CPI coleta o depoimento do empresário Otávio Oscar Fakhoury, suspeito de financiar a disseminação de fake news durante a pandemia. Ele também é investigado no inquérito das Fake News, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF).

Até a conclusão do relatório, a cúpula da CPI planeja ouvir mais um representante da VTC Log, empresa de logística suspeita de operar um esquema de corrupção com o Ministério da Saúde, um médico da Prevent Senior, empresa que teria realizado um experimento usando medicamentos sem eficácia com pacientes de covid, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

"Esse é o nosso cronograma de encerramento de trabalhos, só (mudará) se houver um fato muito grave relevante do ponto de vista novo, não daquilo que a gente vem tratando", disse o presidente da CPI. O relator concordou com o cronograma e pretende apresentar o parecer até o dia 19, para ser lido e votado pelos integrantes da comissão no dia seguinte.