Ex-vice governador José Paulo Cairoli se filia ao MDB

O ex-governador do Rio Grande do Sul José Paulo Cairoli assina, na tarde desta quinta-feira (30), sua filiação ao MDB RS. A atividade contará com a presença do presidente estadual da sigla, Alceu Moreira, de ex-governadores, parlamentares, prefeitos e demais lideranças do MDB.

Em 2014, ao lado de José Ivo Sartori, foi eleito vice-governador do Rio Grande do Sul, com 3,8 milhões de votos (61,2% do total), ocupando o cargo de 2015 a 2019. Na ocasião, era filiado ao PSD.

Cairoli é engenheiro e empresário do setor primário. Foi executivo do Grupo Ipiranga por mais de 30 anos. É proprietário da Reconquista Agropecuária, onde atua como agricultor e pecuarista há mais de 40 anos. Também presidiu o BRDE e, como líder empresarial, a Federasul, a ACPA e a CACB. Ingressou na política partidária em 2013.