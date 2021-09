Deputados vão criar subcomissão para analisar piso regional

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa aprovou, nesta quarta-feira (29), a criação de uma subcomissão para tratar do piso regional do Rio Grande do Sul, além da realização de duas audiências públicas.

Na avaliação do deputado estadual Luiz Fernando Mainardi (PT), que solicitou a criação da subcomissão, há um debate na sociedade sobre o salário-mínimo nacional e regional.

"Alguns entendem que ele é fundamental na retomada do crescimento da economia pelo aspecto da demanda, outros entendem que ele cria limitações. Precisamos ouvir a todos e debater esse assunto", declarou o deputado.

Mainardi lembrou que tramitam na Assembleia Legislativa dois projetos sobre a reposição salarial para 2021. "Um, do governo do Estado, que propõe 50% da inflação do ano passado. Outro, do qual também sou autor, que propõe a reposição pela inflação (de 2020), acrescido do crescimento do PIB." A subcomissão tem prazo regimental de 120 dias e, além do proponente, será composta por mais dois parlamentares.