Prefeitura de Porto Alegre e TCE buscam coibir fraudes e qualificar gestão

Os projetos de modernização da Controladoria-Geral do Município (CGM) estão em andamento em parceria com a Secretaria Municipal de Transparência (SMTC) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE). São seis planos de ação que visam a otimização e canalização das informações para os gestores, capacitação dos servidores, mecanismo para coibir fraudes em notas fiscais repassadas à prefeitura, auditoria nos serviços e na folha de pagamento municipal.

A ação conjunta, ao longo da atual gestão, pode gerar uma economia de até R$ 60 milhões em recursos públicos gastos pelo Executivo, segundo a estimativa do controlador-geral do município, Silvio Zago. Nesta semana, houve um encontro entre o secretário Gustavo Ferenci (SMTC), o conselheiro e futuro presidente do TCE, Alexandre Postal, e o controlador-geral para discutir a respeito da projeção e andamento dos projetos da CGM.

"Com a pandemia cresceu muito as demandas virtuais, e emissão de documentos, os comunicados do TCE entre outras demandas que hoje estão muito fragmentadas", explica Zago. Com isso, o "Projeto 1" conta com uma assessoria específica para montar uma plataforma digital que vai reunir todas essas informações. A centralização dos processos facilitará a continuidade no trabalho independente do gestor em exercício.

O "Projeto 2", engloba a capacitação dos servidores na esteira na implementação desta nova plataforma. O Controlador-Geral diz que essa modalidade já é utilizada pela Controladoria-Geral da União e que tem como norteador três pilares: controle institucional, controle interno e auditoria.

O "Observatório do gasto público", que integra o "Projeto 3", está voltado para o controle externo. Zago explica que a prestação de contas feita pelas entidades do terceiro setor à prefeitura, é feita através de notas fiscais que algumas vezes apresentam problemas. "A maioria das associações e creches que recebem recurso público são corretas e honestas, mas a exceção existe", afirma. Para evitar a fraude nos comprovantes o sistema será totalmente eletrônico e cruzará informações com o banco de dados do Estado.

A "Auditoria cidadã" será o controle sobre o que os serviços municipais declaram oferecer e o que de fato chega ao cidadão. Um exemplo do "Projeto 4" é a merenda escolar, haverá um controle com o que foi gasto, a qualidade e validade dos produtos que se transforma em merenda para as crianças.

"Contamos também com o controle social, e o controle externo que pode ser feito pelos vereadores que tem por obrigação fiscalizar os fundos da prefeitura", completa. Para reforçar a capacidade das auditorias presenciais, ingressaram cinco novos auditores e há a espera de mais dois, para o Controlador-Geral isso demonstra o comprometimento do prefeito Sebastião Melo (MDB) com as iniciativas.

Por último, já está sendo realizada uma auditoria na folha de pagamento do município. Entre administração direta e indireta, e ainda, os servidores inativos, o órgão estima que 36,2 mil matrículas vão ser revistas. "Esta inspeção é inédita, nunca houve nada parecido", diz Zago.

A previsão é que a partir do próximo ano, todos os projetos estejam em funcionamento e que os resultados sejam sentidos em 2023 e 2024. Os planos de combate a corrupção e de remodelagem da gestão pública dependerão da ação conjunto da prefeitura que terá de agir onde o órgão de controle identificar inconsistências. "É um projeto de médio prazo, se no primeiro ano chegarmos a 10% do valor estimado, já estamos falando em uma economia de R$ 6 milhões", ressalta.