Municípios poderão ter bombeiros voluntários

Na primeira sessão com a presença de público nas galerias da Assembleia Legislativa desde o começo da pandemia de Covid-19, os deputados estaduais aprovaram ontem a regulamentação dos bombeiros voluntários no Rio Grande do Sul. Os bombeiros ocuparam grande parte dos assentos disponíveis no plenário, de onde assistiram a matéria ser aprovada por unanimidade, com o voto de 52 parlamentares. Para viabilizar a volta do público, a Mesa Diretora adotou alguns cuidados - como a exigência do uso de máscara e um espaço vago entre dois assentos.

O projeto tramitava na Assembleia desde março de 2017, quando Elton Weber (PSB) protocolou a proposta. Entretanto, ontem, o projeto sofreu modificações no plenário. Um substitutivo aglutinou alterações propostas pelo governo do Estado e outras cinco emendas apresentadas nas comissões legislativas. Isso garantiu a aprovação da regulamentação.

Pelo texto final, os bombeiros voluntários poderão trabalhar nos municípios, depois de firmarem termos de cooperação com as prefeituras. Será competência dos municípios a criação, regulamentação, organização e fiscalização dos serviços civis auxiliares de combate ao fogo, buscas, salvamentos e atividades de defesa, seguindo normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), contida na Norma Brasileira de Regulamentação (NBR).

Também fica autorizado que os municípios usem a linha telefônica de emergência 193. A proposição estabelece ainda o limite de um Corpo de Bombeiros Voluntário por município, exceto os já existentes. E prevê que nos casos em que houver os dois serviços - militar e voluntário - o comando da operação será do Corpo de Bombeiros Militar. O projeto veda ainda a criação de unidades voluntárias onde houver o Corpo de Bombeiros Militar até a promulgação da lei.

Todos os serviços seguirão sendo prestados gratuitamente pelas corporações, que custeiam suas despesas com recursos oriundos da contrapartida de prefeituras, doações de empresas e ações de arrecadação junto à comunidade. Em 2020, os mais de 1,5 mil bombeiros voluntários gaúchos na ativa atenderam a 28.414 chamados, com presença em 64 municípios. Há cidades que dispõem apenas dos bombeiros voluntários.

Weber - que presidiu a Frente em Defesa dos Bombeiros Voluntários da Assembleia - comemorou a aprovação. "Foram quatro anos de muito trabalho junto a deputados, ao governo estadual e à Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) para que os obstáculos e resistências fossem superados. Estabelecemos um marco legal, a regulamentação facilitará as tomadas de decisão e propiciará o aperfeiçoamento do trabalho que já vem sendo desenvolvido e que é essencialmente comunitário".

Na mesma sessão, os deputados também aprovaram uma profunda reforma no regimento interno da Casa - que, aliás, neste ano, completa 30 anos. O Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade, com 50 votos. A proposta recebeu uma emenda da mesa diretora, aprovada com o mesmo placar. O objetivo da reforma é de modernizar alguns procedimentos, incorporando novas possibilidades trazidas pelos avanços tecnológicos, como a realização de eventos online. Esse foi um dos compromissos do deputado Gabriel Souza (MDB), o assumir a presidência da Casa, no início do ano.