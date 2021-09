Vice-governador gaúcho, Ranolfo Vieira se filia ao PSDB

O vice-governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior se filiou, nesta segunda-feira (27), ao PSDB, partido do governador Eduardo Leite. Neste mês, o vice-governador assinou a ficha de desfiliação do PTB e já vinha flertando com os tucanos. Ele é um nome cotado para ser o sucessor de Leite na eleição para o governo do Estado em 2022. Leite já disse que não vai concorrer à reeleição, tanto que está se dedicando as prévias dentro do PSDB, na tentativa de ser o candidato tucano à presidência da República em 2022.

Ranolfo decidiu sair do PTB em março, depois de ser atacado pelo presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson. Em uma entrevista a uma rádio gaúcha, Jefferson proferiu ofensas homofóbicas a Leite e ameaçou de expulsão Ranolfo por promoverem medidas de distanciamento social.

Em seu primeiro discurso no novo partido, o vice-governador destacou "a convivência leal e respeitosa com o governador Eduardo Leite, não apenas no governo, mas no dia a dia". "É um dos motivos que também fazem com que me sinta em casa no PSDB", complementou.

E acrescentou: "temos uma relação de amizade e que tem proporcionado belos exemplos pra mim, não só de gestão e articulação, por estar ao lado de um político com visão, mas de humanidade".

Ranolfo exaltou ainda a atual gestão. E disse que os avanços na Secretaria Estadual de Segurança Pública, pasta comandada pelo vice-governador, "só foi possível graças às reformas que promovemos, sob o comando do governador". Entre elas, as reformas da previdência e administrativa, concessões, privatizações, o pagamento em dia do salário dos servidores.