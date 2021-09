Bolsonaro diz que Forças Armadas não cumprem 'ordem absurdas'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (27), durante evento da Caixa Econômica Federal, que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas. "Se eu der ordens absurdas, vão cumprir? Não. Nem a mim, nem a governo nenhum. As Forças Armadas tem que ser tratadas com respeito", disse o chefe do Planalto.