Ministra da Agricultura testa positivo para a Covid-19

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou na manhã desta sexta-feira (24) que testou positivo para o novo coronavírus. Em sua conta pessoal no Twitter, a ministra disse que ficará em isolamento.

A ministra esteve no Rio Grande do Sul no início do mês durante a Expointer. Além de acompanhar a cerimônia de encerramento da feira no Parque Assis Brasil, em Esteio, Tereza Cristina teve outros compromissos no Estado, como uma visita ao município de Vacaria