MDB gaúcho inicia encontros para construir plano de governo

O MDB gaúcho inicia, nesta quinta-feira (23), em Erechim, os encontros macrorregionais para organizar a candidatura ao governo do Estado em 2022. Ao todo, serão sete reuniões, denominadas de Caminhos do Rio Grande, em que o programa de governo será discutido junto às lideranças regionais. Além disso, haverá palestras com especialistas. Ao final desses encontros, o diretório estadual escolherá o candidato a governador no congresso estadual, marcado para o dia 4 de dezembro. Em Erechim, a reunião será às 19h, no Clube Caixeral e Coroas, no formato híbrido.