Comissão do Legislativo debate volta de eventos em Porto Alegre

A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude (Cece) realizou reunião virtual, nesta terça-feira (21), para debater a volta de eventos presenciais na Capital. A coordenadora da comissão, Fernanda Barth (PRTB), destacou a importância de Porto Alegre flexibilizar o decreto estadual de combate à pandemia. De acordo com a parlamentar, a Capital já está bastante avançada nas medidas de segurança. "Sabemos que a nossa capital tem seguido todos os protocolos de segurança, com o uso de máscaras e respeitando o distanciamento e, por isso, é fundamental que se retomem os eventos para o desenvolvimento do setor de turismo", disse Fernanda.