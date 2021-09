Juiz manda Leite apagar vídeos com imagem de Chico Buarque

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), apague os vídeos com imagens do cantor Chico Buarque que o tucano publicou em redes sociais.

Em sua decisão de tutela de urgência, o juiz Fernando Rocha Lovisi, do 6º Juizado Especial Cível do Rio, ainda estipula multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento. "A permanência da publicidade indevida será de difícil reparação para a imagem e nome do autor", aponta ele. As informações da colunista Mônica Bergamo foram divulgadas pela agência Folhapress.

O material postado por Leite no dia 7 de setembro consiste em uma campanha em vídeo para promovê-lo como pré-candidato ao Planalto na chamada terceira via. Na filmagem, o político fala em colocar o Brasil de volta no centro, para além das polarizações políticas. O tucano tenta se firmar como candidato do PSDB para a eleição presidencial de 2022.

Na peça, o governador gaúcho fala em aceitar, respeitar e conversar com as diferenças entre os brasileiros, sem conflitos. "Basta ver em Chico Buarque e Sérgio Reis duas belezas musicais, e não só duas escolhas políticas. Basta lembrar que nós, assim como eles, somos todos brasileiros", diz Leite no vídeo.

Chico Buarque é um apoiador histórico do PT, ao passo que Sérgio Reis é bolsonarista.