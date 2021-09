Tucanos se inscrevem nas prévias do PSDB ao Planalto

A partir deste feriado regional de 20 de setembro, na segunda-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se tornará oficialmente um pré-candidato do PSDB para a disputa da presidência da República em 2022. Esta é a data em que os interessados em representar o partido na corrida pelo Palácio do Planalto devem ser inscritos nas prévias nacionais tucanas.

A disputa interna pode contar com até quatro candidatos. O governador de São Paulo, João Doria, já está em plena campanha, percorrendo o País para fomentar apoio na base tucana. Por fora, o senador cearense Tasso Jereissati e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio também podem disputar as prévias. Estes, porém, ainda precisam confirmar seus nomes no dia 20, ao contrário de Doria e Leite, que já confirmaram que concorrerão.

Doria é tido como favorito. Governador da maior economia e maior colégio eleitoral do País, num estado desde 1995 governado pelo PSDB, o empresário nunca escondeu sua vontade de chegar ao Palácio do Planalto. Já Leite tenta representar a renovação de um partido que não atingiu 5% dos votos em 2018 e fazer história como o primeiro gaúcho a concorrer à presidência pelos tucanos.

Os estados, aos poucos, começam a marcar posição. O PSDB de Minas Gerais já declarou apoio ao candidato gaúcho, uma vez que existe rixa entre João Doria e o deputado federal e ex-presidenciável Aécio Neves, uma liderança no estado. Outro apoio importante que pode ser recebido por Leite é do Ceará de Tasso Jereissati, caso este não concorra. A Bahia também fechou com o governador gaúcho.

O Pará irá apoiar Doria, que também tenta unir forças com Arthur Virgílio, que cederia o apoio do Amazonas caso não vá à disputa.

Escolher o melhor candidato para representar a terceira via que fará oposição a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido) não é o único motivo para realização de prévias. A sigla quer se restabelecer, reencontrar a base, após a derrota nas eleições de 2018.

"Primeiro, queremos construir unidade, e não haveria outro caminho senão a democracia interna. Outro motivo é mobilizar as bases municipais, os prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, que nunca foram chamados para participar de uma decisão nacional. Isso gerava falta de vínculo na decisão e levava eles a nos trair. Com Collor, com Lula, com Bolsonaro... porque não havia vínculo. Desta vez, como vão ser decisivos, terão a sensação de pertencimento", declarou o ex-deputado, membro da comissão organizadora das prévias do PSDB nacional, Marcus Pestana.

A comissão organizadora das prévias espera receber cerca de 100 mil votos nas eleições internas. A eleição ocorre em 21 de novembro e poderão votar todos que se filiaram ao PSDB até 31 de maio deste ano. Hoje, o partido tem 1,3 milhão de filiados.