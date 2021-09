PSD gaúcho lança ação para estimular participação feminina

Aumentar o número de mulheres candidatas passa por um incentivo institucional dos partidos que vem ganhando maior destaque. Nas últimas eleições, em 2020, Porto Alegre consolidou o primeiro lugar entre as capitais, com maior representatividade feminina na Câmara Municipal com 30,55% do quórum parlamentar representado por 11 vereadoras, para o total de 36 cadeiras.

"Conversar com lideranças, convidá-las a filiação e a participação diária em assuntos partidários, são os primeiros passos para as futuras candidatas", destaca a presidente do Partido Social Democrático (PSD) no Rio Grande do Sul, Letícia Vargas, que está a frente do lançamento do "PSD Mulher Conecta", projeto que promove ações para fortalecer o núcleo feminino da sigla e despertar o interesse de futuras filiadas.

"Mulheres que estão na política têm o dever de incentivar outras mulheres", destaca a dirigente partidária. No último pleito a sigla contou com 37% de candidaturas femininas no Estado, ultrapassando o mínimo exigido na lei das eleições (N°. 9504/1997) que são 30%. "Ter uma candidata comprometida com uma proposta, e de fato atuante no partido, é a verdadeira promoção de igualdade. Muitas vezes os partidos colocam para disputar pessoas sem interesse somente para cumprir a cota", explica.

O primeiro evento da iniciativa será uma live na próxima terça-feira, com transmissão através das plataformas digitais do partido, com a ex-prefeita de São Paulo Alda Marco Antônio. "A primeira convidada é uma das fortes lideranças do partido em ações de combate ao feminicídio e de igualdade de participação entre os gêneros na política", destaca Letícia.

O cronograma ainda compreende mais duas lives até novembro, o lançamento de um e-book explicativo para quem tem interesse em ingressar na política, e ainda um encontro presencial que reúna o grupo feminino engajado através do programa, se houver condições sanitárias atenta a líder do partido.

"O ambiente da política é muito masculino, ter acesso a posições de lideranças, dentro dos partidos, é muito difícil para uma mulher", afirma. Sem esforços legítimos para atrair e manter essas pessoas no campo político, a progressão da igualdade não vence o cenário de maioria masculina; por isso é um trabalho diário de fortalecimento, destaca a presidente.

Sobre o futuro do partido nas próximas eleições, a líder da sigla garante que o momento é de muito diálogo para que haja definições até o fim do ano. Mas que na linha de promover qualificações, no ano que vem serão oferecido cursos preparatórios para os pretensos candidatos e candidatas.