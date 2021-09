Melo busca recursos com agentes financeiros para infraestrutura da Capital

O prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), esteve reunido com duas importantes instituições financeiras, nesta quarta-feira (15), em Brasília, para tratar sobre financiamentos de projetos de infraestrutura para Porto Alegre. Pela manhã, esteve no escritório do New Development Bank (NDB) e, à tarde, na sede do Banco do Brasil (BB). Desde segunda-feira (13), o prefeito cumpre agenda no Distrito Federal.

Na representação da NDB, Melo deu início às tratativas de financiamentos internacionais para as áreas de mobilidade urbana e saneamento básico. O tema pautou encontro com o profissional sênior do Escritório Regional das Américas do NDB, Marcos Thadeu Abicalil. Já no Banco do Brasil, reuniu-se com o diretor-presidente da BB Previdência, Luiz Claudio Batista, onde alinhou a construção de uma parceria com a instituição para financiar um banco de projetos capaz de ampliar a captação de recursos em diversas áreas.

Segundo o prefeito, ao lado dos agentes financeiros, estão sendo reforçados ações e projetos que serão implementados em Porto Alegre para ampliação do desenvolvimento econômico e social. Melo avalia que as instituições financeiras mostraram-se receptivas.

Em reunião com os senadores gaúchos Luis Carlos Heinze (PP) e Lasier Martins (Podemos), debateu estratégias para ampliar as linhas de financiamento e crédito para aumentar os investimentos na Capital. Melo também manifestou apoio contra a Portaria 9.365/2021 do Ministério da Economia, editada em 4 de agosto, que travou a tomada de empréstimos por estados, Distrito Federal e municípios. Hoje, R$ 8 bilhões em recursos poderiam ser destinados para os estados e municípios, mas estão parados por conta da portaria.

O transporte público também foi pauta da reunião com os dois senadores. Desde o início do ano, o Executivo Municipal vem atuando para desonerar o atual modelo vigente a fim de tornar o serviço mais barato e sustentável.

Melo reiterou a necessidade urgente de uma união de esforços para atenuar os impactos sofridos pelo setor, que foram agravados em meio à pandemia. Além da retirada dos impostos, ele defendeu a criação de um fundo federal para financiar as gratuidades.

Hoje, os tributos federais que incidem sobre o transporte público têm impacto de 8,09% sobre os insumos. No Estado, o peso dos impostos é de 5,77%. Na Câmara Municipal, a prefeitura já apresentou uma série de projetos para remodelar o atual sistema de transporte vigente.