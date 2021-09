Márcio Bittar será relator do projeto de privatização dos Correios na CAE

O senador Márcio Bittar (MDB-AC) foi escolhido para relatar o projeto que abre caminho para a privatização dos Correios na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. A designação de Bittar para a função feita na manhã desta terça-feira (14) pelo presidente da CAE, Otto Alencar (PSD-BA). Segundo o senador, a iniciativa para indicar o nome de Bittar foi do MDB.

Bittar afirmou que irá apresentar na terça-feira da próxima semana a proposta de trabalho para a tramitação do PL dos Correios.

De acordo com o senador, esse plano deve incluir duas sessões de discussão sobre o projeto, que devem ser feitas na mesma semana, para ouvir as "duas versões" sobre a venda da estatal.

"O juízo de valor sobre mérito não é agora, cada um vai ter oportunidade. Vou me dedicar à matéria. Foi um pedido também do líder Fernando Bezerra (MDB-PE) para que assumisse a relatoria. Vou me debruçar sobre a matéria, e trazer a maior quantidade de luz possível para ajudar os colegas que ainda possam ter alguma dúvida", disse Bittar.