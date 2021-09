'Em dezembro anunciaremos ao lado do presidente', afirma Onyx sobre candidatura a governador

Questionado sobre ser candidato ou não ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022, e ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni (DEM) esboçou um sorriso e afirmou: “Em dezembro a gente anuncia ao lado do presidente (Jair Bolsonaro)”.

O ministro gaúcho participou da agenda de Bolsonaro na 44° edição da Expointer, durante a manhã e início da tarde deste sábado (11).

Ministro que já chefiou a Casa Civil e um dos principais aliados do presidente em Brasília desde que Bolsonaro assumiu o Palácio do Planalto, Onyx é um dos cotados para tentar a sucessão do governador Eduardo Leite (PSDB), que já afirmou que não será candidato.

Se concorrer no pleito, Onyx vai querer ser o candidato da direita ao Palácio Piratini. Porém, precisará disputar o apoio do presidente e de deus apoiadores com outros dois nomes contados para a corrida eleitoral - o senador Luis Carlos Heinze (PP), que já foi lançado pelo seu partido como um pré-candidato, e o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), general porto-alegrense que não confirma seu destino político para o ano que vem, mas que desponta como um forte nome na disputa.

Informar que a confirmação sobre a candidatura vira em dezembro em um anúncio junto a Bolsonaro foi tudo o que Onyx disse sobre as eleições gerais do ano que vem. Ele acompanhou Bolsonaro do início ao fim da agenda no Parque Assis Brasil, em Esteio, desde a chegada próximo ao pavilhão de bovinos de corte e ovinos, passando pelo pavilhão internacional, agricultura familiar e terminando com um almoço na Farsul.

“Um grande abraço a todos os gaúchos e gaúchas. Este é um dia alegre e feliz com a presença do presidente na nossa Expointer”, declarou o ministro.