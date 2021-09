TV Brasil transmite entrega da Medalha do Mérito Farroupilha a presidente da República

Com jaqueta com a cor e logomarca do Banco do Brasil, vestida durante passeio pela 44ª Expointer, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, distinção máxima da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, como proposição do deputado estadual Vilmar Lourenço (PSL). Na ocasião, ao meio-dia deste sábado (11), transmitida pela TV Brasil, ele fez um pronunciamento sobre a trajetória de seu governo em relação ao setor primário da Economia.

“Escolhemos uma excepcional pessoa para estar à frente do ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento”, interrompido por aplausos dos presentes, concluiu: “Essa pequena grande mulher, Tereza Cristina (DEM)”.

Bolsonaro também comentou sobre os desafios impostos pela pandemia e garantiu que seu governo nunca pôs a Economia de lado. “Temos que ver o que ocorrerá com a votação no STF do marco temporal da demarcação de terras, pois isso é o fim do agronegócio. Nosso governo não cria dificuldades para o campo.”

O presidente também comentou sobre a atual tensão política após os atos de Sete de Setembro: “Temos uma constituição que precisa ser respeitada a qualquer custo. Acima dos três poderes, a vitória tem que ser do povo brasileiro”.

Jair Bolsonaro ainda agradeceu aos representantes do setor presentes na homenagem: “Porque é graças a vocês que podemos dizer que temos autonomia e segurança alimentar. Vivemos um momento ainda um pouco conturbado, mas tenho certeza que as coisas começaram a se ajustar”.