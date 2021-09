Presidente diz que carta teve boa repercussão no mercado financeiro

O presidente Jair Bolsonaro comemorou, durante sua live nessa quinta-feira (9), o fato de a "Declaração à Nação" que divulgou ter repercutido positivamente no mercado financeira, com a queda do dólar frente ao real e a alta na Bolsa de Valores brasileira. Na carta, o presidente diz não ter tido a intenção de agredir outros Poderes da República e destacou que respeita a harmonia entre as instituições.