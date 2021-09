Prefeito sanciona suspensão de aumento do IPTU

O prefeito Sebastião Melo (MDB) sanciona, nesta sexta-feira, às 10h30min, no Paço Municipal, projeto de lei que suspende os futuros aumentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a partir de 2022. A solenidade terá transmissão ao vivo pelo Facebook da prefeitura

Considerado um dos mais importantes compromissos do governo, o projeto aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre (CMPA), em 23 de agosto, prevê a suspensão dos reajustes do imposto, o que ajudará na retomada da economia no Município.