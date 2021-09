Famurs declara apoio ao ingresso do Rio Grande do Sul no RRF

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) deve entregar à Assembleia Legislativa um documento declarando apoio à adesão do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A decisão ocorreu na Assembleia-Geral de Prefeitos, feita pela Famurs na 44ª Expointer. Além do RRF, os prefeitos discutiram a regionalização do saneamento e outros temas. Cerca de 300 gestores participaram do evento, que ocorreu de forma híbrida.