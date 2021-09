Temer articulou telefonema entre Bolsonaro e Moraes

Antes de divulgara a nota em que recuou de seus ataques aos outros Poderes, Jair Bolsonaro conversou por telefone com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em ligação mediada por Michel Temer (MDB). A apuração é da Folhapress. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-presidente. Temer foi acionado na véspera por Bolsonaro, que buscava conselhos para enfrentar os bloqueios de caminhoneiros e tentar contornar a crise com o STF. Segundo quem acompanhou a conversa, o diálogo foi institucional.