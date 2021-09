Edital da Carris deve sair no primeiro semestre de 2022

A prefeitura de Porto Alegre pretende publicar até o fim do primeiro semestre de 2022 o edital de licitação da Companhia Carris Porto-Alegrense (Carris). Após uma sessão plenária tumultuada na quarta-feira, o dia seguinte à aprovação do projeto que autoriza a privatização da empresa foi para apaziguar os ânimos, segundo a secretária de Parcerias Estratégicas, Ana Pellini: "Todos querem saber qual serão os próximos passos, mas eu tenho tranquilizado os funcionários hoje. Todos seguem trabalhando e mantendo as linhas em funcionamento".

A secretária explica que a desestatização passa por um processo que é demorado, os primeiros passos estão em solicitar novo levantamento pela empresa Valor e Foco, para que o governo tenha os números atualizados de ativos e passivos da empresa, para viabilizar o valor mínimo a ser posto no texto da licitação. Depois que o edital estiver pronto, passa pela avaliação do Tribunal Contas do Estado (TCE), e só então, poderá ser publicado.

"Até o fim do primeiro semestre de 2022 a gente planeja que aconteça tudo isso", projeta a Secretária. Há duas hipóteses neste sentido: se houver interessados na compra da Carris, a nova empresa ficará responsável pelos 22% do atendimento que corresponde ao transporte urbano da Capital e poderá fazer seus ajustes administrativos em relação à gestão e aos funcionários, em linhas gerais, que deverão estar previstos em futuro edital.

"Mas se isso não der certo, vamos liquidar a empresa e vender por partes. O município fica com o passivo, com as dívidas e as demissões dos funcionário", relata. Neste sentido, a secretária salienta que os esforços serão para minimizar os efeitos causados pelas futuras demissões em um plano de ação que já está sendo discutido.

"Estamos analisando a possibilidade de lançar um Plano de Demissão Voluntária (PDV) para aqueles que desejarem se desligar, e também, outra vertente que é a capacitação", explica. A secretaria tem levantado duas possibilidades, em oferecer o curso para os cobradores se tornarem motoristas, visando a extinção deste posto de trabalho. E também, cursos profissionalizantes na área de mecânica, com vistas às vagas na área operacionais.

"O prefeito (Sebastião) Melo (MDB) não quer deixar desamparados os funcionários", afirma a secretária ao dizer que as portas da gestão estão abertas para receber as propostas da categoria para auxílio na recolocação no mercado

A diretoria dos Sindicatos dos Rodoviários de Porto Alegre (Stetpoa) se reuniu, na manhã desta quinta-feira, para discutir as próximas providências. "O foco é que não haja danos aos trabalhadores e nem nos seus salários durante o processo de desestatização", afirma o presidente da associação, Sandro Abbade. Ressaltando também que, até o dia 20 de janeiro de 2022, os funcionários estão amparados pela convenção coletiva vigente.

O sindicato pretende fiscalizar esses projetos do governo de perto, como no caso de sair um plano de desligamento voluntário (PDV). Mas o presidente alerta sobre a importância dos funcionários buscarem a diretoria, para que tenham um acompanhamento e informações a respeito dos direitos de cada um. "Há um número elevado de funcionários que sinalizaram o interesse a adesão ao PDV, e para os demais, será estudado o diálogo para cobrar as ações prometidas pela prefeitura, ou até mesmo o ingresso de ação judicial, se for necessário para a proteção funcional", destaca.

O projeto de privatização da Carris foi aprovado por 23 votos a 13. Veja no site do Jornal do Comércio como votaram os vereadores.