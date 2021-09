Depois de um dia de embates na sessão da Câmara Municipal de Porto Alegre, com a mobilização de rodoviários , os vereadores aprovaram na noite desta quarta-feira (8) o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a privatizar a Carris. A proposta recebeu 23 votos favoráveis e 13 contrários. Foram apresentadas oito emendas ao projeto, todas rejeitadas.

Em comunicado, o prefeito Sebastião Melo (MDB) agradeceu aos vereadores pela aprovação ao projeto. “As isenções e o custo da Carris, que é 21% maior do que de outras empresas de ônibus, fazem com que a passagem em Porto Alegre seja uma das mais caras entre as capitais. Vamos seguir trabalhando para melhorar a mobilidade humana e termos uma passagem que caiba no bolso do cidadão”, disse.

uma comissão de funcionários da empresa, acompanhados de vereadores da oposição, apresentaram carta pública a secretários do governo Melo Os trabalhadores da empresa, que decretaram greve na última sexta-feira, estavam em mobilização durante o dia, se reunindo ainda de madrugada na sede da Carris no bairro Partenon e seguindo rumo à Câmara de Vereadores. Na segunda-feira,em reunião com propostas sobre o destino da Carris e o transporte público municipal.

A prefeitura destaca que, para os funcionários, dentro do projeto de desestatização está em planejamento um Plano de Demissão Voluntária (PDV), além da realização de cursos de capacitação.