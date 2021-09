Governo mantém urgência da regionalização da Corsan

Depois de aprovar o projeto que permite a privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) na semana passada, os deputados e entidades municipalistas realizaram uma reunião, nesta quarta-feira (8) na Casa da Assembleia na Expointer, onde defenderam o adiamento da votação de um dos projetos de regionalização do saneamento proposto pelo governo Eduardo Leite (PSDB). A proposta que cria a Unidade Regional de Saneamento Básico (URSB) Central, com os 317 municípios atendidos pela Corsan, foi protocolada pelo Executivo em regime de urgência e, como o prazo de tramitação já venceu, está trancando a pauta do Parlamento e deve ser votada na próxima semana. O chefe da Casa Civil, Artur Lemos (PSDB), que participou da reunião, se recusa a retirar a urgência da matéria.