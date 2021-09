Relatório de comissão temática recomenda adesão do RS ao RRF

Na última reunião da comissão especial da Assembleia Legislativa que acompanhou as negociações para a adesão do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o colegiado aprovou - por 9 votos a 2 - o relatório final que recomenda o ingresso no regime. Ao longo de 120 dias, o presidente da comissão e líder do governo, Frederico Antunes (PP), coordenou 15 reuniões de trabalho de modo virtual. O relator foi o deputado Carlos Búrigo (MDB). Apenas Sofia Cavedon (PT) e Jeferson Fernando Marroni (PT) votaram contra o parecer.

"A adesão ao RRF é irreversível. É o nosso plano A e não existe plano B para que o RS continue a cumprir suas obrigações com a sociedade. Além disso, o domínio deste tema é fundamental para qualquer candidato a governador nas eleições de 2022", ponderou Antunes.

Conforme a assessoria do presidente, o principal propósito da comissão foi apresentar um panorama real e transparente das finanças do Estado e da grave crise fiscal e estrutural, além de destacar a importância da adesão ao RRF, como a única alternativa possível para equacionar a dívida de R$ 70 bilhões do Estado com a União.

Durante as reuniões, o titular da Fazenda gaúcha relatou que o Rio Grande do Sul já cumpriu quase todas as exigências da União para aderir ao RRF, como as privatizações de estatais, reforma administrativa, reforma da previdência de civis e militares, redução de incentivos fiscais e de despesas. O único item que falta é o teto de gastos estadual. Embora tramite na Assembleia uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) instituindo esse mecanismo na Carta Magna gaúcha, o governo aguarda a regulamentação do Ministério da Economia para saber o que exatamente deverá constar na legislação do teto.