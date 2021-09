Bolsonaristas tentam invadir Ministério da Saúde em Brasília

Um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido) tentou invadir a sede do Ministério da Saúde em Brasília na manhã desta quarta-feira (8). A ação ocorre no dia seguinte aos atos pró-governo promovidos pelo presidente no feriado de 7 de Setembro.

Imagens divulgadas pelo portal Metrópoles mostram o grupo avançando sobre a porta e vidros do ministério. A entrada havia sido fechada às pressas com grades para evitar a invasão. A Saúde ainda não se manifestou sobre a invasão. Segundo um integrante da pasta que acompanhou a tentativa de invasão, os manifestantes tentaram agredir equipes da imprensa que estavam em frente ao ministério.

Um cinegrafista teria deixado a câmera para trás ao fugir do grupo. O equipamento foi devolvido na portaria da Saúde mais tarde, segundo um integrante da pasta.

Em falas diante de milhares de apoiadores na terça-feira (7) em Brasília e São Paulo, Bolsonaro fez ameaças contra o STF e disse que só sairá morto da Presidência da República. Apesar de o ato em Brasília ter se dispersado após a fala de Bolsonaro, alguns apoiadores seguem acampados na Esplanada dos Ministérios.

Há também caminhões e outros carros de manifestantes estacionados na região. Estes veículos invadiram a Esplanada dos Ministérios na noite de segunda (6), quando romperam o bloqueio da polícia. As avenidas da Esplanada seguem fechadas para carros nesta quarta (8).

Algumas faixas de apoiadores levadas ao protesto na terça afirmavam que os grupos só deixariam Brasília após a destituição de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Grupos de bolsonaristas também pressionam um bloqueio montado pela polícia em frente ao Itamaraty. Eles querem ter acesso à via que leva ao prédio do Supremo.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do DF também não se manifestou.