Atos pró-Bolsonaro ocorrem nas principais capitais do País

Manifestantes se reuniram neste 7 de setembro em ao menos 19 capitais de todas as regiões do País, incluindo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Os atos foram marcados por ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e pedidos de intervenção militar.

Entre as outras cidades com passeatas ou carreatas estão Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Recife e Salvador.

Na avenida Paulista, em São Paulo, o ato teve a participação do presidente Jair Bolsonaro e reuniu 125 mil pesssoas, segundo estimativa do governo paulista. Em discurso diante de apoiadores, Bolsonaro repetiu críticas e ameaças ao STF. No Rio de Janeiro, milhares ocuparam a orla de Copacabana vestindo verde e amarelo. Diversas faixas pediam a intervenção militar. "O resto da limpeza é com o voto impresso", diziam os escritos.

Em Brasília, um grupo também trazia dizeres golpistas: "Não é impeachment! Exigimos imediata destituição de todos os ministros do STF". Em outra faixa, a sigla "STF" era completada com os adjetivos "sórdido", "trapalhão".

Mensagens na mesma linha apareceram em Curitiba - "Intervenção federal do STF e no Congresso!" - e também no interior de Santa Catarina. Um trator que bloqueava a rodovia federal na cidade de Guaruva levava a frase: "Destituição dos ministros do STF".

Em Salvador, o protesto aconteceu nas proximidades do Farol da Barra e reuniu três trios elétricos. Manifestantes carregavam faixas pedindo intervenção no Supremo, parte deles sem máscara. Alguns deles traziam cartazes em outras línguas, como inglês, francês, espanhol e alemão.

Em São Luís e em Fortaleza, as manifestações ocorreram em formade carreata. Já no Recife, o ato ocorreu na orla da praia de Boa Viagem. Em Florianópolis, o ato foi no Trapiche da Beira-Mar.