Fux, Pacheco e Lira dizem não saber de reunião divulgada por Bolsonaro

Os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), da Câmara e do Senado desconhecem a reunião citada por Jair Bolsonaro (sem partido) em discurso nesta terça-feira (7) na Esplanada dos Ministérios.

A apoiadores, durante uma fala com ameaças ao Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse que haverá um encontro entre os chefes de Poderes nesta quarta-feira (8).

"Amanhã (hoje) estarei no conselho da República juntamente com ministros para nós, juntamente com presidente da Câmara, Senado e do Supremo Tribunal Federal, com esta fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir." Bolsonaro não deu mais detalhes.

Procuradas pela agência Folhapress, as assessorias de Luiz Fux, que preside o Supremo, de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que dirige o Senado, e de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, disseram que não há previsão de reunião com Bolsonaro. Desconhecem qualquer convite neste sentido até agora.

O anúncio da reunião surpreendeu não apenas os supostos participantes, mas também a chamada ala política do Planalto, composta por Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Ciro Nogueira (Casa Civil). O conselho é presidido pelo presidente da República e composto pelo vice-presidente, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, pelos líderes da maioria e da minoria nas duas Casas do Congresso e pessoas indicadas pelo presidente da República e pelos presidentes das duas Casas.

Em julho, o presidente da corte, Luiz Fux, sugeriu a Bolsonaro a realização de uma reunião de chefes dos Poderes para discutir a crise política, mas retirou a sugestão duas semanas depois, após Bolsonaro começar a atacar o sistema eleitoral e ministros do STF.

Segundo a agência Estado, ministros da área política disseram que o encontro, previsto para esta quarta-feira, às 9h30min, na verdade, é do Conselho do Governo, integrado pelos ministros do próprio governo e pelo vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB).