Bolsonaro desafia Supremo em atos do 7 de setembro

O presidente Jair Bolsonaro desafiou o poder do Supremo Tribunal Federal (STF) neste 7 de setembro. Em discurso durante a manifestação na avenida Paulista, Bolsonaro afirmou que descumprirá decisões do ministro do STF Alexandre de Moraes.

O presidente já apresentou um pedido de impeachment de Moraes, que foi negado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Agora, promete não aceitar decisões da corte que tenham sido tomadas pelo ministro.

"Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá", disse Bolsonaro num dos momentos em que foi mais ovacionado em sua fala aos apoiadores que compareceram à avenida Paulista.

Entre as decisões de Alexandre de Moraes que contrariam Bolsonaro, o ministro do Supremo incluiu o chefe do Executivo como investigado no inquérito das fake news, e determinou, na segunda-feira, a prisão de duas pessoas que estariam envolvidas na organização de atos contra instituições e que ameaçaram ministros da corte.

Bolsonaro disse que o tempo de Alexandre de Moraes no STF acabou. "Sai, Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha. Deixa de oprimir o povo brasileiro", afirmou.

Na sequência, Bolsonaro defendeu que "todos os presos políticos sejam postos em liberdade. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e cuidar de sua vida. Ele, para nós, não existe mais", enfatizou o presidente, acrescentando que ou o ministro do Supremo "se enquadra" ou pede para sair. A plateia de apoiadores gritou em coro por alguns minutos: "Eu autorizo".

Bolsonaro também anunciou, ontem, uma reunião do Conselho da República para hoje e afirmou que usará a fotografia das manifestações deste 7 de setembro para mostrar aos chefes dos demais Poderes "para onde nós todos devemos ir". O discurso foi feito, mais cedo, pela manhã, durante ato na Esplanada dos Ministérios em Brasília.

Bolsonaro classificou a manifestação de 7 de setembro como um "ultimato" aos Poderes e um marco para o início de uma "nova história" no País. Na Esplanada, os apoiadores de Bolsonaro ostentavam faixas de ataques ao STF e ao Congresso Nacional. "É um comunicado, é um ultimato para todos que estão lá na praça dos Três Poderes, inclusive eu, presidente da República, para onde devemos ir."

Bolsonaro pediu a saída de Moraes do Supremo. "Ou o chefe desse Poder enquadra o seu (ministro) ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos", disse.

O chefe do Planalto declarou que não quer uma "ruptura", mas renovou o discurso de que a liberdade estaria em risco no Brasil. "Não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia", declarou, em referência a Moraes.