RS registra manifestações de caminhoneiros, mas sem bloqueios de estradas nesta manhã

manifestações organizadas por grupos de caminhoneiros Alguns pontos de rodovias federais gaúchas apresentam fluxo lento na manhã desta terça-feira (7), em função de. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no entanto, não há registro de bloqueios ou intervenções que atrapalhem o trânsito nas estradas, apenas pontos com congestionamento localizado, pela passagem de carretas.

Na BR-386 há paralisação na altura de Nova Santa Rita, onde a mobilização ocorre com caminhões e tratores. Já em Tabaí, caminhoneiros são parados pelos manifestantes, em busca de adesão à paralisação e em apoio ao governo federal.

Nas rodovias estaduais, de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), não há obstrução nas estradas. Porém, caminhoneiros se concentram em postos de combustível localizados em pontos das rodovias.

Entre as regiões que registram desde cedo manifestações neste 7 de setembro estão a Serra, com pelo menos três pontos da Rota do Sol ocupados por grupos de caminhoneiros.