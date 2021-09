PM restabelece bloqueio na Esplanada dos Ministérios após manifestantes furarem barreira

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que restabeleceu bloqueio na Esplanada dos Ministérios, após um grupo de manifestantes furar barreira de contenção na noite de segunda-feira (6). As informações são da Agência Brasil.

Na noite desta segunda, manifestantes retiraram as barreiras de contenção da PMDF e abriram caminho para carros de passeio, caminhões e ônibus entrarem na Esplanada. O local foi fechado pela PMDF para circulação de carros no início da noite de domingo (5).

Os manifestantes já ocupam a Esplanada dos Ministérios nesta manhã para o ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A abertura da Esplanada para circulação de carros ocorrerá somente após a dispersão dos manifestantes. Outro grupo de manifestantes, contrário ao governo, vai se reunir na Torre de TV.

Em nota, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal (SSPDF) lembrou que, em reuniões realizadas previamente com os organizadores dos grupos manifestantes, ficou definido que os maquinários autorizados a participar do ato popular estariam liberados para serem estacionados ao longo da via N1, na madrugada de terça-feira. "Importante ressaltar que a autorização permitia apenas exposição dos veículos, como já realizado anteriormente em outras manifestações", acrescentou.

"A Praça dos Três Poderes permanece interditada por gradil e linha de policiais", disse a secretaria.