Feriado também registra atos contra o presidente Jair Bolsonaro em algumas cidades

Manifestantes de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro se reúnem desde as 9 horas deste 7 de Setembro na Torre de TV, área central de Brasília. Eles pedem a saída de Bolsonaro da Presidência da República. O local foi reservado aos grupos contrários a Bolsonaro, enquanto seus apoiadores se concentram na Esplanada dos Ministérios. As informações são da Agência Estado.

Às 9h30, cerca de 30 policiais militares faziam a segurança no local. Estudantes e representantes de movimentos sociais e de defesa do ambiente, de sindicatos e de partidos políticos também comparecem ao protesto.

Os grupos estenderam faixas pedindo o impeachment de Bolsonaro, a favor do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e contra o Marco Temporal de terras indígenas.

Os manifestantes lembraram ainda as mais de 580 mil mortes pela Covid-19 e pedem mais vacinas.

No Rio de Janeiro, os manifestantes contrários ao presidente se revezam na avenida Presidente Vargas, região central do Rio, para serem fotografados ao lado de um boneco do presidente Jair Bolsonaro enforcado, com uma faixa com a palavra "genocida" no peito. O boneco foi levado pelo movimento chamado "Juntos".

O grupo gritava "Fora Bolsonaro, genocida" durante os protestos. Os manifestantes carregam bandeiras com "Fora, Bolsonaro" e apresentam demandas diversas durante o ato no Rio, como por cultura, educação, vacinação e contra privatizações.

Em Porto Alegre, o ato contra o presidente Jair Bolsonaro está marcado para o próximo domingo, dia 12.