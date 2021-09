Federasul divulga nota em apoio a manifestações cívicas no 7 de setembro

A Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) divulgou nota, nesta segunda-feira (6) em apoio a “toda manifestação cívica, ordeira e pacífica que seja realizada nesse dia 7 de setembro, como representação de nosso patriotismo e da valorização da nossa nação”.

No texto enviado nesta segunda-feira, a Federasul também “manifesta preocupação com a tensão entre os Poderes da República, que acaba refletindo e intensificando a polarização na sociedade civil brasileira”. A entidade pede união e diálogo, para evitar o agravamento de uma crise política. “Efetiva liberdade, sem violência e com respeito, é o que permitirá colocar novamente esperança na mente dos brasileiros”, afirma a nota.