Melo modifica seis titulares no primeiro ano de gestão em Porto Alegre

Em março, o deputado estadual suplente Rodrigo Lorenzoni (DEM) assumiu a pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Antes, o cargo era ocupado pelo vice Ricardo Gomes (DEM). Filho do ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni (DEM), Rodrigo passou pela Assembleia e pela Secretaria Estadual de Turismo. O procurador municipal César Emílio Sulzbach assumiu a Secretaria Extraordinária de Combate ao Coronavírus em 1º de março, no lugar do também procurador Renato Ramalho, que deixou o cargo depois de passar em um concurso em seu estado natal, Pernambuco.

Em setembro, Luiz Carlos Pinto foi nomeado no lugar do engenheiro mecânico Fernando Mattos para o comando do Gabinete de Inovação. Pinto é professor da Escola de Engenharia da Ufrgs.

As mudanças mais recentes foram nas pastas de Esporte e de Mobilidade Urbana. Na primeira, Débora Rios Garcia assumiu na semana passada, no lugar de Antonio Carlos Pereira, o Kiko. Débora dirigia a diretoria de Juventude. Na pasta de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia (MDB) deixou o cargo para ser diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias. O sucessor ainda não foi escolhido.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), terminou o primeiro ano de governo com seis substituições no primeiro escalão. Houve mudanças nos gabinetes da Inovação e Comunicação (ambos com status de secretaria); na pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo; na Secretaria Extraordinária de Combate ao Coronavírus; na Secretaria de Mobilidade Urbana; e na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.

Alterações no primeiro escalão da Capital





Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude

Débora Rios Garcia

Filha do ex-vereador Professor Garcia, Débora é formada em Educação Física pelo IPA, com mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora na Unisinos. É membro do Conselho Federal de Educação Física e presidente da Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional. Ela comandava a diretoria de Juventude na pasta dos Esportes.

Secretaria de Mobilidade Urbana

O substituto de Luiz Fernando Záchia ainda não foi escolhido.

Gabinete de Inovação

Luiz Carlos Pinto da Silva Filho

Luiz Carlos Pinto assumiu o gabinete com status de secretaria em 2 de setembro, no lugar do engenheiro mecânico Fernando Mattos. O novo secretário é diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), coordenador do Pacto Alegre e presidente do Conselho de Administração da Procempa. Sua indicação foi avalizada pela Ufrgs, Pucrs e Unisinos.

Gabinete de Comunicação

Luiz Otávio Prates

Luiz Otávio Prates assumiu o gabinete com status de secretaria em 1º de julho, no lugar do jornalista Flávio Dutra, que deixou a pasta por motivos pessoais. Antes de assumir a pasta da Comunicação, Prates atuava como chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, comandada por Cezar Schirmer (MDB). O novo secretário de Comunicação já havia coordenado a comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Estado e da prefeitura de Santa Maria - durante a gestão Schirmer.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Rodrigo Lorenzoni (DEM)

O deputado estadual suplente Rodrigo Lorenzoni assumiu a pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo em 24 de março. Antes, o cargo era ocupado pelo vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM). Lorenzoni é filho do ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni (DEM). Assim como o pai, é médico-veterinário.

Secretaria Extraordinária de Combate ao Coronavírus

César Emílio Sulzbach

O procurador municipal César Emílio Sulzbach assumiu a pasta de Combate ao Coronavírus em 1º de março, no lugar do também procurador Renato Ramalho, que deixou o cargo depois de passar em um concurso em seu estado natal, Pernambuco.