Fiergs defende liberdade de manifestação

A primeira entidade do setor produtivo gaúcho a divulgar nota sobre a crise dos Poderes e os atos de 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil, foi a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). O texto, assinado pelo presidente, Gilberto Petry, defende "a liberdade de manifestação, ordeira e pacífica, da sociedade gaúcha e brasileira nos momentos importantes da nação, como o que vivemos atualmente". O texto pede união e diz que "nenhum Poder pode exorbitar dos seus limites para se colocar acima dos demais". Conclui observando que "o radicalismo divide o País e inibe as atitudes e decisões que a sociedade requer".