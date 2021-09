Bolsonaro vem ao RS e receberá Medalha do Mérito Farroupilha

A Medalha do Mérito Farroupilha, maior homenagem concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, será entregue ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), no dia 11 de setembro. A proposição é do deputado estadual Vilmar Lourenço (PSL). A cerimônia solene ocorrerá em Esteio, na Expointer, feira do agronegócio que será visitada pelo presidente.