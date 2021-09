Em nota, Fiergs pede 'manifestações pacíficas' em 7 de Setembro

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) reiteirou, por meio de noite divulgada nesta sexta-feira (3), o seu posicionamento por manifestações "ordeiras e pacíficas" em 7 de setembro.

“O dia 7 de setembro é o Dia da Pátria, uma data de celebração, não de tumulto. Uma data de união dos Poderes da República, que devem trabalhar pelo povo e não tolher esse mesmo povo que lhes concedeu a autoridade nos respectivos limites constitucionais. Nenhum Poder pode exorbitar dos seus limites para se colocar acima dos demais”, afirmou a entidade na nota oficial, assinada pelo presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

Petry ainda afirmou que "sem paz não há desenvolvimento, esta é a mensagem para os gaúchos. O dia 7 de setembro deve ser o dia da união e não do conflito".